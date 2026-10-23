वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में खेलना तय! भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिया बड़ा अपडेट

Vaibhav Sooryavanshi may replace Ishan Kishan: वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए अच्‍छी खबर सामने आ रही है। भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि ईशान किशन को ग्रोइन में हल्‍की चोट लगी है। इसी के चलते पहले टी20 में उनकी जगह तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को भेजा गया था। अगर, वह पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं, तो क्राइस्टचर्च में ही खेले जाने वाले दूसरे टी20 में 15 वर्षीय टीनेजर सनसनी वैभव का खेलना तय है।