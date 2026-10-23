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वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में खेलना तय! भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिया बड़ा अपडेट

Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि ईशान किशन को ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में तकलीफ है। इसी वजह से तिलक वर्मा को उनसे ऊपर भेजा गया। अगर ईशान फिट नहीं होते तो वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में खेलना तय है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 23 Oct 2026, 10:01 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi

ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी । (Screen Grab- X/@BCCIdomestic)

Vaibhav Sooryavanshi may replace Ishan Kishan: वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए अच्‍छी खबर सामने आ रही है। भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि ईशान किशन को ग्रोइन में हल्‍की चोट लगी है। इसी के चलते पहले टी20 में उनकी जगह तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को भेजा गया था। अगर, वह पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं, तो क्राइस्टचर्च में ही खेले जाने वाले दूसरे टी20 में 15 वर्षीय टीनेजर सनसनी वैभव का खेलना तय है।

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Updated on:

23 Oct 2026, 10:01 AM IST

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