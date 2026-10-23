IND vs NZ 2nd T20: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से मिले 226 रन के विशाल लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर जबरदस्‍त शुरुआत दी थी। अभिषेक ने 240 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 29 रन की पारी खेली। वहीं, संजू सैमसन ने 200 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अब इन दोनों के पास दूसरे टी20 में केएल राहुल और रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। जबकि अकेले अभिषेक की नजर विराट कोहली का एक चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी।