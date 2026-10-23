भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 2nd T20: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से मिले 226 रन के विशाल लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर जबरदस्त शुरुआत दी थी। अभिषेक ने 240 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 29 रन की पारी खेली। वहीं, संजू सैमसन ने 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अब इन दोनों के पास दूसरे टी20 में केएल राहुल और रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। जबकि अकेले अभिषेक की नजर विराट कोहली का एक चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड की अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बराबरी कर चुके हैं। अगर यह जोड़ी क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में भी ओपनिंग में उतरती है और 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी करने में सफल हो जाती है, तो केएल राहुल और रोहित शर्मा के 2021 में पांच सबसे ज्यादा बार 50+ रनों की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड तोड़ देगी।
5 - केएल राहुल, रोहित शर्मा 2021 में
5 - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल 2025 में
5 - अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 2026 में
4 - शिखर धवन, रोहित शर्मा 2018 में
बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार 50+ रन बनाने के मामले में सूर्यकुमार यादव सबसे आगे हैं। उन्होंने 2022 में 11 बार ऐसा किया था। वहीं, विराट कोहली ने 2022 में 9 बार ये कारनामा किया था। अभिषेक इस मामले में विराट की बराबरी कर चुके हैं। अगर वह दूसरे मैच में 50+ स्कोर कर पाते हैं, तो इस मामले विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे।
11 - सूर्यकुमार यादव 2022 में
9 - विराट कोहली 2022 में
9 - अभिषेक शर्मा 2026 में
8 - ईशान किशन 2026 में
8 - संजू सैमसन 2026 में
बता दें कि न्यूजीलैंड के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 5.5 ओवर में 93 रन जोड़े। अभिषेक 12 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। नंबर तीन पर प्रमोट किए गए तिलक वर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 33 गेंदों की अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। अभिषेक और संजू ने ही जीत की नींव रखी।
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