23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के निशाने पर अब विराट कोहली का 4 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड, क्‍या दूसरे T20I में तोड़ पाएंगे?

IND vs NZ: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 भारत को जबरदस्‍त शुरुआत दिलाई थी। अब इन दोनों के पास दूसरे टी20 में रोहित शर्मा और केएल राहुल के रिकॉर्ड के साथ विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ने का मौका है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 23 Oct 2026, 1:49 PM IST

IND vs NZ 2nd T20, Abhishek Sharma and Sanju Samson,

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs NZ 2nd T20: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से मिले 226 रन के विशाल लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर जबरदस्‍त शुरुआत दी थी। अभिषेक ने 240 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 29 रन की पारी खेली। वहीं, संजू सैमसन ने 200 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अब इन दोनों के पास दूसरे टी20 में केएल राहुल और रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। जबकि अकेले अभिषेक की नजर विराट कोहली का एक चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी।

संजू-अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी के पास रोहित-केएल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्‍यादा बार 50 से ज्‍यादा रनों की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड की अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बराबरी कर चुके हैं। अगर यह जोड़ी क्राइस्‍टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में भी ओपनिंग में उतरती है और 50 से ज्‍यादा रनों की साझेदारी करने में सफल हो जाती है, तो केएल राहुल और रोहित शर्मा के 2021 में पांच सबसे ज्‍यादा बार 50+ रनों की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड तोड़ देगी।

T20I में भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्‍यादा बार 50+ रन की ओपनिंग साझेदारी

5 - केएल राहुल, रोहित शर्मा 2021 में

5 - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल 2025 में

5 - अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 2026 में

4 - शिखर धवन, रोहित शर्मा 2018 में

अभिषेक के पास विराट कोहली को पीछे छोड़ने का मौका

बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्‍यादा बार 50+ रन बनाने के मामले में सूर्यकुमार यादव सबसे आगे हैं। उन्‍होंने 2022 में 11 बार ऐसा किया था। वहीं, विराट कोहली ने 2022 में 9 बार ये कारनामा किया था। अभिषेक इस मामले में विराट की बराबरी कर चुके हैं। अगर वह दूसरे मैच में 50+ स्‍कोर कर पाते हैं, तो इस मामले विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे।

T20Is में एक कैलेंडर साल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 50-प्लस स्कोर

11 - सूर्यकुमार यादव 2022 में

9 - विराट कोहली 2022 में

9 - अभिषेक शर्मा 2026 में

8 - ईशान किशन 2026 में

8 - संजू सैमसन 2026 में

अभिषेक-संजू के बीच हुई थी जबरदस्‍त साझेदारी

बता दें कि न्‍यूजीलैंड के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 5.5 ओवर में 93 रन जोड़े। अभिषेक 12 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। नंबर तीन पर प्रमोट किए गए तिलक वर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 33 गेंदों की अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। अभिषेक और संजू ने ही जीत की नींव रखी।

वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में खेलना तय! भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिया बड़ा अपडेट

ये भी पढ़ें
Vaibhav Sooryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

23 Oct 2026, 1:49 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा के निशाने पर अब विराट कोहली का 4 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड, क्‍या दूसरे T20I में तोड़ पाएंगे?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: दूसरे T20I में 2 बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें वैभव सूर्यवंशी के साथ मिस्‍ट्री स्पिनर की वापसी पर कौन होंगे बाहर?

IND vs NZ 2nd T20I Playing 11 Prediction
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में खेलना तय! भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दिया बड़ा अपडेट

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

ODI में T20 की तरह पिटकर गेंद से शतक लगाने वाले सैम कुरेन पर बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक

Sri Lanka vs England
क्रिकेट

Pakistan ODI Tri-Series: श्रीलंका ने दूसरा सबसे बड़ा ODI चेज कर बढ़ाई इंग्लैंड की मुश्किलें, अब फाइनल की राह हुई दूर, समझें पूरा समीकरण

Pakistan ODI Tri-Series Final Scenario, Sri Lanka vs England
क्रिकेट

SL vs ENG: श्रीलंका ने चेज किया वनडे क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य, इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास

ENG vs SL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.