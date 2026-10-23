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IND vs ZIM 1st Women ODI: प्रतिका रावल के शतक और शेफाली वर्मा के अर्धशतक से भारत ने जिम्बाब्वे को हराया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जिम्बाब्वे ने पहले महिला वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 198 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। भारत ने 27.1 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बनाए।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 23 Oct 2026, 7:58 PM IST

India Women vs Zimbabwe Women, 1st ODI.

प्रतिका रावल साथ खिलाड़ी के साथ। (Photo- X/@BCCIWomen)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। वडोदरा के कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में जिम्बाब्वे को 49.5 ओवर में 197 रन पर ऑलआउट करने के बाद भारत ने 27.1 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच इसी मैदान पर 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। बता दें कि भारत ने महिला टी20 इंटनेशनल मैच में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया था।

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Updated on:

23 Oct 2026, 7:58 PM IST

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