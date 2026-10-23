IND vs ZIM 1st Women ODI: प्रतिका रावल के शतक और शेफाली वर्मा के अर्धशतक से भारत ने जिम्बाब्वे को हराया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। वडोदरा के कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में जिम्बाब्वे को 49.5 ओवर में 197 रन पर ऑलआउट करने के बाद भारत ने 27.1 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच इसी मैदान पर 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। बता दें कि भारत ने महिला टी20 इंटनेशनल मैच में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया था।