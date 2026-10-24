NZA vs INDA: महज 113 रन पर ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई भारतीय टीम, कीवियों ने पहले दिन चाय तक बनाए 32/0

New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test: न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए के बीच पहला चार दिवसीय अनऑफिशियल टेस्‍ट लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ना तो ओपनिंग चली और ना ही मिडिल ऑर्डर चला। यशस्‍वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल समेत सभी खिलाड़ी पूरी तरह फेल हो गए और इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम महज 113 रन पर ढेर हो गई। वहीं, चाय काल तक न्‍यूजीलैंड की टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 32 रन बनाए। राइस मारियू 16 और कर्टिस हीफी 8 रन पर नाबाद हैं।