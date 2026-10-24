जसप्रीत बुमराह और कीरोन पोलार्ड। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Kieron Pollard Mumbai Indians New Head Coach: IPL 2027 सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच बनाया है। वह महेला जयवर्धने की जगह लेंगे, जिन्होंने आगामी सीजन से पहले यह रोल छोड़ दिया है। बता दें कि
पोलार्ड कई सालों से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहे हैं। वह पहले बतौर खिलाड़ी और उसके बाद में एक कोच के तौर पर एमआई का हिस्सा रहे हैं। पोलार्ड ने अपनी नई भूमिका को लेकर कहा कि वह नई जिम्मेदारी लेकर बहुत खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हेड कोच का रोल निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है। एमआई मेरी जिंदगी और करियर का एक बड़ा हिस्सा रही है और इस टीम के खिलाड़ियों और पलटन के साथ मेरा जो रिश्ता है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
पोलार्ड ने कहा कि एक खिलाड़ी और फिर एक कोच के तौर पर इस सफर का अनुभव करने के बाद मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस किस चीज के लिए जानी जाती है। ब्लू एंड गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के साथ क्या जिम्मेदारी आती है। मैं मिसेज नीता अंबानी, आकाश अंबानी और पूरे एमआई परिवार का मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रगुज़ार हूं। मैं खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करने, टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, हमारे टैलेंट को आगे बढ़ाने में मदद करने और मैं पलटन को जश्न मनाने के और भी कई कारण देने के लिए उत्सुक हूं।
बता दें कि जयवर्धने पिछले दो सीजन में मुंबई इंडियंस के हेड कोच थे। इस रोल में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने इससे पहले 2017 से 2022 तक टीम को लीड किया था। मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार 2020 में आईपीएल का खिताब जीता था। फ्रैंचाइजी अब अपनी जीत की लय वापस लाने में मदद के लिए पोलार्ड से उम्मीद करेगी।
वहीं, पोलार्ड पिछले कुछ सालों में MLC, ILT20 और SA20 में MI की सिस्टर फ्रैंचाइजी के साथ एक खिलाड़ी के तौर पर भी जुड़े रहे हैं। 39 साल के पोलार्ड फ्रेंचाइजी सर्किट पर एक्टिव रहते हैं। इस साल MLC में MI न्यूयॉर्क और CPL में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेले हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्हें 2027 सीजन के लिए SA20 प्लेयर ऑक्शन में जोबर्ग सुपर किंग्स ने साइन किया था। MI के हेड कोच के तौर पर उनकी नियुक्ति इस तरह की भूमिका में उनकी पहली भूमिका है।
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