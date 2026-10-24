SA vs AUS: साउथ अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान, चोट के चलते एनरिक नॉर्खिया बाहर

South Africa vs Australia 3rd Test: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया को ग्रोइन (जांघ और पेट के निचले हिस्से के बीच) में हल्की चोट के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी। गुरुवार को किए गए स्कैन के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चला।