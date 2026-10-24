IND vs NZ: तिलक वर्मा ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में दुनिया के सभी दिग्गजों को छोड़ा पीछे

New Zealand vs India 2nd T20I: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाने के बाद भारत शनिवार को फिर क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में दूसरा मुकाबला खेल रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बेहद ही कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने 5.2 ओवर में 41 के स्‍कोर पर मेजबान टीम के तीन बल्‍लेबाजों को पवेलियन भेज दिय है। टिम सेफर्ट को जहां अर्शदीप सिंह ने डेरिल मिचेल को भुवनेश्‍वर कुमार ने और फिन एलेन को प्रिंस यादव ने अपना शिकार बनाया। वहीं, तिलक वर्मा ने सेफर्ट और मिचेल के कैच पकड़कर एक बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है।