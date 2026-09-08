Team India से बांग्लादेश छीन चुका है वूमेंस एशिया कप 2018 का खिताब, सेमीफाइनल में फिर हो सकती है टक्कर

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम टॉस हार गई और पहले बल्लेबाजी करने उतरी। मिताली राज और स्मृति मंधाना अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहीं, तो दीप्ति शर्मा भी सिर्फ 4 रन बनाकर बोल्ड हो गईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम इंडिया को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 112 रन बना पाई। 113 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया और चैंपियन बन गई।