Duleep Trophy 2026 Final: ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली नसीहत, पूर्व क्रिकेटर ने बताया क्या सीखने की है जरूरत

पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर विवेक राजदान ने कमेंट्री के दौरान वैभव सूर्यवंशी को नसीहत दी और कहा कि अब उन्हें ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों से कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे लंबी पारियां खेली जाती हैं। सूर्यवंशी ने क्वार्टर फाइनल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन के खिलाफ वह शतक से चूक गए थे। उसके बाद से खिताबी मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 37 गेंद में 44 रन बनाए और फिर अर्धशतक से चूक गए। इसके बाद विवेक राजदान ने कमेंट्री के दौरान कहा, "सूर्यवंशी साहब, आपको ईशान किशन जैसे प्लेयर से सीखने की जरूरत है। जब आप सेट हो जाते हैं तो आपको लंबी पारियां खेलना सीखना होगा।"