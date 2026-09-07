‘मुझे यकीन है कि…’, ईशान किशन की 270 रन की पारी के मुरीद हुए युवराज सिंह

Yuvraj Singh praises Ishan Kishan: चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में जारी दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ ईशान किशन ने सोमवार को 270 रन की एतिहासिक पारी खेलते हुए ईस्‍ट जोन को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने इसे "शानदार पारी" बताते हुए ईशान को बधाई दी है और साथ ही बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज की खूब तारीफ भी की है। दूसरे दिन ईशान 250 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन वह फिर से हिम्‍मत जुटाकर क्रीज पर वापस आए और अपनी शानदार पारी को 270 पर फिनिश किया। भले ही वह तिहरे शतक से चूक गए, लेकिन फाइनल में अपनी टीम को 708 के मजबूत स्‍कोर तक पहुंचाने में सफल रहे।