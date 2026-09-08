IND vs JPN: भारत-जापान टी20 मैच को मिल गया लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर, न सोनी न जियो हॉटस्टार, अब यहां देख पाएंगे मैच

जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) के CEO नाओकी एलेक्स मियाजी ने कहा, "इस ऐतिहासिक T20I के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को जापानी धरती पर लाना जापान में क्रिकेट के विकास के लिए मील का पत्थर है। ITW यूनिवर्स के साथ साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि इस मैच का प्रोडक्शन और मार्केटिंग हाई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया जाएगा, जिससे जापान, भारत और दुनिया भर के प्रशंसकों को बेहतरीन देखने का अनुभव मिलेगा और साथ ही हमारे देश में क्रिकेट प्रेमियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी।" जापान के खिलाफ इकलौत मुकाबले के लिए अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया गया है और उम्मीद है कि जो एशियन गेम्स खेलने के लिए टीम जाएगी, वही जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले में मैदान पर उतरेगी।