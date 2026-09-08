Duleep Trophy 2026: 270 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद ईशान किशन का बड़ा खुलासा, मैच से पहले बनाया था खास प्लान

BCCI ने ईशान किशन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी पारी के बाद बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "बड़े मैच में हमेशा प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर में ही मैं निखरकर आता हूं। मैंने जितने भी रन बनाए, उससे मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने कोई रिस्की शॉट नहीं खेला और बैट के बीच से गेंद को खेल रहा था। इतनी बड़ी पारी खेलने के दौरान बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बाउंड्री लगाने के लिए पूरा दम लगाना पड़ता है। हालांकि, उसी तरह की प्रैक्टिस मैच से पहले की जाती है। हमारा प्लान 400 के बाद 450 और फिर 500 पहुंचने का था और ऐसे हम इतने बड़े स्कोर तक पहुंचे।"