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IND vs AUS, U-19 Series: उम्र संबंधी धोखाधड़ी के चलते रोहित यादव को BCCI ने भारतीय टीम से किया बाहर, जानिए कौन लेगा जगह?

Cricketer Rohit Yadav Faces Age-Fraud: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ U-19 सीरीज से रोहित यादव बाहर हो गए हैं। उम्र संबंधी धोखाधड़ी के कारण BCCI ने उन पर दो साल का प्रतिबंध लगाया है। उनकी जगह आर्यन सवसानी और तन्मय बलोदा को टीम में शामिल किया गया है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 08, 2026

India U19 vs Australia U19

भारत की अंडर-19 पुरुष युवा टेस्ट टीम (Photo: ANI)

Rohit Yadav BCCI Ban: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेली जाने वाली अंडर-19 वनडे सीरीज और चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन उम्र संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद रोहित यादव को भारतीय अंडर-19 टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, लेग स्पिनर रोहित यादव को दो साल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उम्र में 27 महीने का पाया गया अंतर

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) की ओर से हाल ही में चलाए गए अभियान के तहत 64 खिलाड़ी उम्र संबंधी धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए थे। रोहित यादव भी इन खिलाड़ियों में शामिल थे। उनकी उम्र में 27 महीने का अंतर पाया गया। इसकी सूचना सभी राज्य क्रिकेट संघों और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को दे दी गई थी।

भारतीय अंडर-19 टीम में कौन लेगा जगह?

रोहित यादव को टीम से बाहर किए जाने के बाद सौराष्ट्र के आर्यन सवसानी को भारतीय अंडर-19 टीम में जगह दी गई है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं, चार दिवसीय मुकाबलों के लिए उनकी जगह हरियाणा के तन्मय बलोदा को टीम में शामिल किया गया है।

तन्मय बलोदा हरियाणा के लिए दो फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। इन दो मैचों में उन्होंने 2.54 की इकॉनमी रेट से कुल 10 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा, उन्होंने बल्ले से अपनी टीम के लिए 40 रन का योगदान दिया है। तन्मय अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करने का माद्दा रखते हैं।

वनडे के लिए U-19 भारतीय टीम

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी यशवीर, शविन विनोद, मोहित उल्वा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सवसानी।

मल्टी-डे मैचों के लिए अंडर-19 भारतीय टीम

यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्ण (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उल्वा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा।

इंडिया U-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया U-19 सीरीज का शेड्यूल

तारीखमैचमैदान
18 सितंबर 2026पहला एक दिवसीय मैचराजकोट
21 सितंबर 2026दूसरा एक दिवसीय मैचराजकोट
23 सितंबर 2026तीसरा एक दिवसीय मैचराजकोट
27–30 सितंबर 2026पहला बहु-दिवसीय मैचराजकोट
5–8 अक्टूबर 2026दूसरा बहु-दिवसीय मैचअहमदाबाद

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Updated on:

08 Sept 2026 11:09 am

Published on:

08 Sept 2026 11:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS, U-19 Series: उम्र संबंधी धोखाधड़ी के चलते रोहित यादव को BCCI ने भारतीय टीम से किया बाहर, जानिए कौन लेगा जगह?

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