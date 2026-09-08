IND vs AUS, U-19 Series: उम्र संबंधी धोखाधड़ी के चलते रोहित यादव को BCCI ने भारतीय टीम से किया बाहर, जानिए कौन लेगा जगह?

Rohit Yadav BCCI Ban: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेली जाने वाली अंडर-19 वनडे सीरीज और चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन उम्र संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद रोहित यादव को भारतीय अंडर-19 टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, लेग स्पिनर रोहित यादव को दो साल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।