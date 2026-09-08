Shubman Gill Birthday: 27 साल के हुए शुभमन गिल, केक काट परिवार संग मनाया जन्मदिन; वीडियो वायरल

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यादगार प्रदर्शन किया। उन्होंने 75.40 के शानदार औसत से 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक और उनका करियर-सर्वश्रेष्ठ 269 रन शामिल था। उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। शुभमन गिल के 754 रन किसी टेस्ट सीरीज में किसी कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने 1936-37 एशेज सीरीज में 810 रन बनाए थे। हाल ही में शुभमन गिल ने भारत को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत दिलाई। शुभमन गिल ने 43 टेस्ट मैचों में 43.47 की औसत से 3,043 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं।