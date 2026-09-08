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Shubman Gill Birthday: 27 साल के हुए शुभमन गिल, केक काट परिवार संग मनाया जन्मदिन; वीडियो वायरल

Shubman Gill 27th Birthday: भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने परिवार संग जन्मदिन मनाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। जानिए उनके शानदार क्रिकेट करियर, रिकॉर्ड्स और अब तक के सफर की खास बातें।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 08, 2026

Shubman Gill celebrating his 27th birthday.

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल अपना 27वां जन्मदिन मनाते हुए। (Screen Grab-X/@ShubmanGill7fc)

Happy Birthday Shubman Gill: स्टार भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का में जन्मे शुभमन गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं। उन्हें जन्मदिन पर ढेरों बधाई संदेश मिल रहे हैं। अपने जन्मदिन पर शुभमन गिल ने परिवार की मौजूदगी में केक काटा, जिसे 'शुभमन गिल फैन क्लब' ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। शुभमन गिल का केक काटते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

शुभमन गिल ने सभी प्रारूपों में किया है शानदार प्रदर्शन

शुभमन गिल भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हों, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत की विजयी 2018 अंडर-19 विश्व कप टीम में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने जाने से लेकर सीनियर राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण स्थान बनाने तक, उनका सफर शानदार रहा है।

स्टाइलिश सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के नाम वनडे इतिहास में सबसे तेज 2,000 और 2,500 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा, वह 50 ओवर के प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं।

वनडे में 2019 में किया था पदार्पण

शुभमन गिल ने 2019 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। तब से लेकर अब तक इस प्रारूप में 67 मैचों में 100.95 की स्ट्राइक रेट और 60.33 की औसत से कुल 3,379 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे में अब तक 9 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन है, जिसे उन्होंने 19 जनवरी 2023 को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। भारत ने न्यूजीलैंड से यह मुकाबला 12 रन से जीता था।

टेस्ट क्रिकेट करियर

शुभमन गिल ने 2019 में भले ही वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर पदार्पण करते हुए उन्होंने 45 और 35 रन बनाए। इसके बाद सिडनी में अर्धशतक लगाया और फिर गाबा में भारत की रोमांचक एवं सीरीज निर्णायक जीत में शानदार 91 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, 2025 में इंग्लैंड दौरे के लिए गिल को भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया।

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यादगार प्रदर्शन किया। उन्होंने 75.40 के शानदार औसत से 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक और उनका करियर-सर्वश्रेष्ठ 269 रन शामिल था। उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। शुभमन गिल के 754 रन किसी टेस्ट सीरीज में किसी कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने 1936-37 एशेज सीरीज में 810 रन बनाए थे। हाल ही में शुभमन गिल ने भारत को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत दिलाई। शुभमन गिल ने 43 टेस्ट मैचों में 43.47 की औसत से 3,043 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुभमन गिल ने 36 मैचों में 138.59 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। कुल मिलाकर, शुभमन गिल ने तीनों प्रारूपों में शानदार रिकॉर्ड बनाया है और खुद को भारत के प्रमुख बल्लेबाजों के रूप में स्थापित किया है।

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Karun Nair

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Updated on:

08 Sept 2026 12:43 pm

Published on:

08 Sept 2026 12:40 pm

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