Women’s T20I Ranking: एशिया कप में 8 विकेट का इनाम, दीप्ति शर्मा ने बॉलिंग रैंकिंग में लगाई छलांग

ICC महिला T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर लंबी छलांग लगाई है। एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की मरुफा अख्तर 19 स्थान की छलांग लगाकर 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं। श्रीलंका की चमारी अटापट्टू पांच स्थान ऊपर उठकर संयुक्त रूप से 28वें, जबकि बांग्लादेश की सुल्ताना खातून नौ स्थान की बढ़त के साथ संयुक्त रूप से 37वें स्थान पर पहुंच गई हैं। थाईलैंड की दो खिलाड़ियों थिपाचा पुथावोंग और सुलेपॉर्न लाओमी ने भी T20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग में क्रमशः चार और 10 स्थान की छलांग लगाई है। पुथावोंग 47वें, जबकि लाओमी 53वें स्थान पर पहुंच गई हैं।