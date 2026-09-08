Shubman Gill birthday wishes: भारतीय टीम के युवा कप्‍तान शुभमन गिल आज मंगलवार 8 सितंबर को अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर जहां सोशल मीडिया पर परिवार के साथ केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्‍हें दिग्‍गजों से बधाइयां भी मिल रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जहां उनकी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्‍हें बधाई दी है, तो वहीं बोर्ड उपाध्‍यक्ष ने उनकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ की है। जबकि पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उनके लिए इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी पर खास संदेश भेजा है।