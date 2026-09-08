‘पाकिस्तान बिना फाइनल जीते ही लगातार दो एशिया कप ट्रॉफी जीत लेगा’, अजय जडेजा ने लिए PCB चीफ के मजे

बता दें कि विमेंस एशिया कप 2026 में भारत के हाथों एकतरफा हार झेलने वाली पाकिस्तान टीम ने सोमवार को 11वें मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ 72 रन से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान के लिए नशरा संधू ने 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह पाकिस्तान के लिए किसी एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में विकेटों का छक्का लगाने वाली पहली महिला बन गईं। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में शवाल जुल्फिकार की 47 रनों की पारी की बदौलत 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम 19 ओवर में महज 71 रन पर ही सिमट गई।