‘PCB पर अब भी मेरे हजारों डॉलर बकाया’, करीब दो साल बाद पूर्व पाकिस्तानी कोच जेसन गिलेस्पी का छलका दर्द

Jason Gillespie PCB Dues: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन और टीम में किए गए बदलावों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर चर्चा में है। कई दिग्गज क्रिकेटरों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने भी इस पर टिप्पणी की है। हालांकि, उनकी टिप्पणी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को नागवार गुजर सकती है। दरअसल, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट के प्रबंधन के तरीके की कड़ी आलोचना की है। साथ ही, उन्होंने बोर्ड के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके हजारों डॉलर के बकाये का भुगतान नहीं किया है, जबकि राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच पद से उनके हटने को करीब दो साल होने वाले हैं।