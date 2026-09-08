Duleep Tropy Final: तीसरे दिन स्टंप तक ईस्ट जोन ने कसा शिकंजा, चौथे दिन कर लिए 2 काम तो बड़ी जीत पक्की

साउथ जोन तीसरे दिन स्‍टंप तक 242 के स्‍कोर पर तिलक वर्मा को छोड़कर अपने सभी शीर्ष बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा चुकी है। अब चौथे दिन ईस्‍ट जोन को पहले सेशन में जल्‍द से जल्‍द साउथ को ऑलआउट करना होगा। अगर, वह 350 से पहले साउथ की पहली पारी को रोक पाए, तो सबसे अच्‍छा होगा। ईस्‍ट दूसरे दिन साउथ को जल्‍दी समेटने में सफल हो जाती है, तो उसके लिए दूसरा काम साउथ को फॉलोआन खिलाना होगा। साउथ जोन के लिए चेपॉक के मैदान पर चौथे दिन के अंत में और पांचवें दिन टिक पाना बेहद मुश्किल होगा।