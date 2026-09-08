बाबर आजम ने 7 खिलाड़ियों को वापस भेजने पर तोड़ी चुप्पी, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट पहले दिया बड़ा बयान

Babar Azam breaks silence on sending 7 players back: इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार 9 सितंबर से एजबेस्‍टन में खेला जाना है। हालांकि हेडिंग्ले और लॉर्ड्स टेस्‍ट हारने के बाद मेहमान पाकिस्तान टीम पहले ही सीरीज 2-0 से गंवा चुकी है। लॉर्ड्स टेस्‍ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसा हुआ, जो शायद ही कभी किसी टेस्ट मैच के बाद हुआ हो। इंग्लैंड के खिलाफ दो बुरी हार के बाद सात खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया, हेड कोच और उनके असिस्टेंट को हटा दिया गया। इसके बाद अब पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने डिसिप्लिनरी जांच बैठा दी है।