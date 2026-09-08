दरअसल, यह घटना पाकिस्तान की पारी के पांचवें ओवर में हुई। जब गुल को लेग-बिफोर आउट दिया गया था। उन्होंने ऑन-फील्ड अंपायर के फैसले पर नाराजगी दिखाते हुए अपने बल्ले की ओर इशारा किया कि उन्हें एज लगा है। जुर्माने के साथ ही गुल के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। 24 महीने के समय में यह उनकी दूसरी गलती है, जिससे इस विंडो में उनके कुल दो डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं। गुल को इस साइकिल में अपना पहला डिमेरिट पॉइंट 23 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप लीग मैच के दौरान की गई गलती के लिए मिला था।