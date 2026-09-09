INDW vs BANW: वूमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से होगी टीम इंडिया की टक्कर, जानें कब और कहां देखें लाइव

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 103 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 69 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 34 रन पीछे रह गई। यह वूमेंस एशिया कप का 10वां संस्करण खेला जा रहा है, जहां 9 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, जबकि बांग्लादेश की टीम एक ही बार फाइनल खेली और उसमें भी चैंपियन रही है।