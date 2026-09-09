Duleep Trophy 2026: 708 के जवाब में 336 रन पर ढेर हुई साउथ जोन, जीत की दहलीज पर ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन

East Zone vs South Zone:दलीप ट्रॉफी 2026 के खिताबी मुकाबले में साउथ जोन की पहली पारी सिर्फ 336 रन पर ढेर हो गई है। इससे पहले इस जोन ने अपनी पहली पारी में 708 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें अब 372 रनों की बढ़त मिल गई है। इस बढ़त के बाद अब ईस्ट जोन की जीत सुनिश्चित हो गई है। खिताबी मुकाबला 5 दिनों का होगा और अगर मैच ड्रॉ होता है, तो ईस्ट जोन चैंपियन बन जाएगी। BCCI के नियम के अनुसार, अगर घरेलू क्रिकेट का कोई भी मल्टी-डे मुकाबला ड्रॉ होता है, तो पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है।