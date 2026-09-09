तो Rohit-Virat भी वर्ल्डकप से ठीक पहले किए जा सकते हैं टीम से बाहर? आशीष नेहरा ने दिया Shubman Gill का उदाहरण

2011 के वनडे वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का हिस्सा रहे आशीष नेहरा फिलहाल IPL में गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं और वह टाइटंस को एक बार खिताब भी जीता चुके हैं। वह कोचिंग में काफी एक्टिव रहते हैं और उनकी काफी तारीफ भी होती है। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी 13 महीने का लंबा समय है। ऐसे में बहुत मुश्किल है कहना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वहां होंगे ही। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, यह सिर्फ उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है।