ENG vs PAK 3rd Test: एजबेस्टन में भी पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ध्वस्त, 133 रन पर ऑलआउट; बाबर आजम ने फिर किया निराश

England vs Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड का मौजूदा दौरा अब तक बेहद शर्मनाक गुजरा है। यह तब है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम में 7 बदलाव किए और कोच भी बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन। एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन भी कमोबेश पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की स्थिति पिछले मुकाबलों जैसी ही रही। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने पहली पारी में 15 ओवर के भीतर 50 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे और लंच तक उसका स्कोर 7 विकेट पर 100 रन हो गया था। लंच के बाद आखिरी जोड़ी के तौर पर मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली ने संघर्ष किया। हालांकि मोहम्मद अब्बास के आउट होने के बाद पूरी पाकिस्तान टीम पहली पारी में 133 रन पर सिमट गई। मोहम्मद अब्बास 21 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद अली 5 रन बनाकर नाबाद रहे।