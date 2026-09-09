ICC Team Rankings: वनडे में 35 महीने से भारत का दबदबा कायम, T20 रैंकिंग में भी फिर सजा नंबर-1 का ताज

2023 में भारतीय टीम ने 35 वनडे मुकाबले खेले। इनमें से 27 मैचों में उसे जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। 2024 में भारत ने अपेक्षाकृत कम वनडे खेले। टीम ने सिर्फ तीन मुकाबले खेले, जिसमें दो में हार मिली, जबकि एक मैच टाई रहा।