ICC Team Rankings: वनडे में 35 महीने से भारत का दबदबा कायम, T20 रैंकिंग में भी फिर सजा नंबर-1 का ताज

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)
ICC Men's Team Rankings: भारतीय क्रिकेट टीम का दबदबा सीमित ओवरों के क्रिकेट में लगातार बरकरार है। वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया 35 महीने से आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बनी हुई है। इस दौरान कई मजबूत टीमें सामने आईं, लेकिन कोई भी भारत से शीर्ष स्थान छीनने में कामयाब नहीं हो सकी। टी-20 इंटरनेशनल में भी भारतीय टीम ने दोबारा नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है।
वनडे रैंकिंग में भारत ने सितंबर 2023 में पाकिस्तान को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया था। तब से भारतीय टीम ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। मौजूदा रैंकिंग में भारत के खाते में 116 रेटिंग प्वाइंट हैं। न्यूजीलैंड 109 प्वाइंट के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 102 प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|पॉइंट्स
|रेटिंग
|1
|भारत
|33
|3,841
|116
|2
|न्यूजीलैंड
|35
|3,809
|109
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|29
|2,965
|102
|4
|दक्षिण अफ्रीका
|28
|2,855
|102
|5
|पाकिस्तान
|32
|3,215
|100
|6
|श्रीलंका
|36
|3,470
|96
|7
|इंग्लैंड
|31
|2,898
|93
|8
|अफगानिस्तान
|28
|2,565
|92
|9
|बांग्लादेश
|39
|3,251
|83
|10
|वेस्टइंडीज
|34
|2,624
|77
2023 में भारतीय टीम ने 35 वनडे मुकाबले खेले। इनमें से 27 मैचों में उसे जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। 2024 में भारत ने अपेक्षाकृत कम वनडे खेले। टीम ने सिर्फ तीन मुकाबले खेले, जिसमें दो में हार मिली, जबकि एक मैच टाई रहा।
2025 में भारत ने वनडे क्रिकेट में फिर शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने साल की शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर की। पूरे साल भारत ने 14 वनडे खेले, जिनमें 11 में जीत और तीन में हार मिली।
2026 में अब तक भारत ने 9 वनडे मैच खेले हैं। इनमें पांच मुकाबलों में जीत और चार में हार मिली है। इंग्लैंड की धरती पर भारत को वनडे सीरीज गंवानी पड़ी, लेकिन टीम ने बड़े विरोधियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना जारी रखा।
|रैंक
|टीम
|मैच
|पॉइंट्स
|रेटिंग
|1
|भारत
|61
|16,366
|268
|2
|इंग्लैंड
|38
|10,196
|268
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|38
|9,868
|260
|4
|न्यूजीलैंड
|50
|12,348
|247
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|53
|12,881
|243
|6
|पाकिस्तान
|57
|10,679
|240
|7
|वेस्टइंडीज
|56
|13,079
|234
|8
|बांग्लादेश
|53
|11,860
|224
|9
|श्रीलंका
|44
|9,703
|221
|10
|अफगानिस्तान
|36
|7,935
|220
T20 इंटरनेशनल में भी भारत लंबे समय तक नंबर-1 रहा। फरवरी 2022 से जुलाई 2026 तक भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर बनी रही। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 0-4 की हार के बाद भारत को कुछ समय के लिए नंबर-1 की कुर्सी गंवानी पड़ी। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T-20 मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करते ही भारतीय टीम ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।
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