Duleep Trophy 2026: ईस्ट जोन ने साउथ जोन को बैकफुट पर धकेला, 584 रन की बनाई कुल बढ़त

इससे पहले साउथ जोन की टीम अपनी पहली पारी में 336 रन पर ऑलआउट हो गई। इसकी वजह से ईस्ट जोन 372 रनों की बड़ी बढ़त बनाई। साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा शतक से महज एक रन से चूक गए। उन्होंने 211 गेंदों पर 99 रन बनाए। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 104 गेंदों पर 62 रन और चामा वी मिलिंद ने 68 गेंदों पर 43 रन बनाए। ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 62 रन देकर तीन विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 42 रन देकर दो विकेट हासिल किए, जबकि एमडी कौनैन कुरैशी ने 99 रन देकर दो विकेट चटकाए।