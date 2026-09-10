East Zone vs South Zone: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में इतिहास रचने की दहलीज पर वैभव सूर्यवंशी, आज तक इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया ऐसा

इस मुकाबले में ईशान किशन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम को वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ने शानदार शुरुआत दी। ईश्वरन अर्धशतक बनाकर आउट हुए, तो सूर्यवंशी 44 रन पर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद से ईशान किशन ने 260 और कुमार कुशाग्र ने 101 रन की पारी खेली, जिससे टीम ने पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रन पर ही सिमट गई, जिसमें कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रन की पारी खेली थी। इसके बाद से ईस्ट जोन ने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उसने पांच विकेट गंवाकर 212 रन बना लिए हैं।