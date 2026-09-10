Eng vs Pak: इंग्लैंड में पाकिस्तान की बैटिंग क्यों ढह रही? पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बताई वजह

England vs Pakistan 3rd Test: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मौजूदा इंग्लैंड दौरा अब तक बेहद खराब गुजरा है। टीम में कई बदलावों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्थिति में सुधार नहीं आया है। इसकी बानगी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में देखने को मिली, जहां पाकिस्तान की पहली पारी महज 33.5 ओवर में 133 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन पर अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तकनीकी खामियों को उजागर किया है।