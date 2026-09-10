इस दौरान लतीफ ने मिकी अर्थर की तारीफ करते हुए अन्य विदेशी खिलाड़ियों का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि वो भारत को रोकते हैं, लेकिन अब पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके कोच को ही ले लिया है। जब तक सच सामने आएगा, तब तक वह सबकुछ खा चुका होगा। आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। उसमें काम करने वालों का बड़े लोगों से संपर्क होता है। इन लोगों को भारतीय एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जा सकता है। मैं सभी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन विदेशी कोच की जांच की जानी चाहिए। लतीफ के बयान के बाद होस्ट नौमान ने कहा कि आपने माइक हेसन का नाम लिया है। वहीं, लतीफ ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया।