IND vs PAK: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19-0 से रौंदा, वूमेंस जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह

इससे पहले 9 सितंबर को खेले गए मुकाबले में भारत और मेजबान चीन का मुकाबला गोलरहित बराबरी पर खत्म हुआ था। उससे पहले भारतीय टीम ने जापान को 7-0 से हराया था, तो मलेशिया के खिलाफ 11-1 से जीत हासिल की थी और साउथ कोरिया को 4-1 से रौंदा था। भारतीय टीम ने चार जीत और एक ड्रॉ के साथ ग्रुप में 20 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। इस टूर्नामेंट में सिर्फ चीन ही भारतीय टीम के सामने अब तक चुनौती पेश कर पाई है, जो दूसरे क्वार्टरफाइनल में कजाकिस्तान के भिड़ेगी।