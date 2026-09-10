बता दें कि ईस्ट जोन का ये तीसरा दलीप ट्रॉफी के खिताब है। इससे पहले उसने आखिरी बार 2012-13 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। पहली पारी में ईस्ट जोन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 708 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। कप्तान ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 334 गेंदों पर 30 चौके और 7 छक्के की मदद से 270 रनों की जबरदस्‍त पारी खेली। वहीं, कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया और 132 गेंदों में 101 रनों का योगदान दिया। शिखर मोहन ने 85 रन बनाए, तो वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 37 गेंदों में 44 रन बनाए। अभिमन्यु ईश्वरन ने 86 गेंदों में 72 रनों का योगदान दिया। अनुकूल रॉय ने 45 और मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने 40 रन बनाए।