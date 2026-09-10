कौन हैं मोहम्मद कूनैन कुरैशी? दलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक और गेंदबाजी से दिखाया दम; बटोरी सुर्खियां

दलीप ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में 179 गेंदों पर शतक और पहली पारी में 91 गेंदों पर 40 रन बनाने के अलावा, करीब 40 ओवर गेंदबाजी कर 99 रन देकर दो विकेट लेने का प्रदर्शन बताता है कि कुरैशी में लंबे प्रारूप के क्रिकेट में काफी क्षमता है। धनबाद के 23 वर्षीय कुरैशी ने अभी तक झारखंड के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट नहीं खेला है। हालांकि, पिछले सीजन विजय हजारे ट्रॉफी से उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में डेब्यू किया था। चार लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 43 रन और 3 विकेट हैं।