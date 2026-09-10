Duleep Trophy के फाइनल में हारने के बाद हताश दिखे तिलक वर्मा, बताया कौन रहा हार का असली विलेन?

मैच के बाद तिलक वर्मा ने कहा कि सच कहूं तो यह हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन इस मैच से बहुत कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद है कि हम और मजबूत होकर वापसी करेंगे। क्या आप कुछ फेज में बेहतर कर सकते थे? इस पर तिलक ने दो टूक कहा नहीं। उन्‍होंने आगे कहा कि पहले दिन हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 700 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। सब जानते हैं कि 700 रन का पीछा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन, इसका क्रेडिट उनके बैट्समैन को जाता है। लेकिन, कुछ फेज ऐसे रहे, जिन्हें हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की।