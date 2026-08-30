मेसी को देखने के लिए डिलीवरी बॉय ने खर्च की साल भर की कमाई, अब 33,000 लोगों के टिकट के पैसे वापस करेगी बंगाल सरकार

इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान जारी किया था। उन्होंने लिखा, “आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूँ। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैन्स के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी। फैन्स अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनल मेसी की एक झलक पाने के लिए जुटे थे। मैं इस खराब घटना के लिए लियोनल मेसी के साथ-साथ उनके फैन्स और सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।”