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मेसी को देखने के लिए डिलीवरी बॉय ने खर्च की साल भर की कमाई, अब 33,000 लोगों के टिकट के पैसे वापस करेगी बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार उन लगभग 33,000 दर्शकों को टिकट की राशि लौटाने के लिए काम कर रही है, जिन्होंने दिसंबर में मेसी के अव्यवस्थित कार्यक्रम के लिए टिकट खरीदे थे।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 30, 2026

Messi Event

लियोनल मेसी पिछले साल दिसंबर में तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। (photo - IANS)

दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी पिछले साल दिसंबर में तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों प्रशंसकों ने स्टेडियम में घंटों इंतजार किया। लेकिन मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही स्टेडियम पहुँचे। अधिकांश फैन्स उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए। उनके जाने के बाद नाराज भीड़ ने भारी बवाल किया और स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की।

सुवेंदु अधिकारी ने TMC पर साधा निशाना

अब इस घटना के आठ महीने बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दर्शकों को टिकट के पैसे वापस करने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उन लगभग 33,000 दर्शकों को टिकट की राशि लौटाने के लिए काम कर रही है, जिन्होंने इस अव्यवस्थित कार्यक्रम के लिए टिकट खरीदे थे। साथ ही उन्होंने इस कुप्रबंधन के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

13 दिसंबर 2025 को हुए इस इवेंट के बाद से फैन्स अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अधिकारी ने बताया कि सरकार लगभग 33,000 प्रभावित दर्शकों को राशि लौटाने का तरीका तलाश रही है। भुगतान से पहले मामले की प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक के दामों में बेचे गए थे।

यह फैसला स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के बाद नाराज दर्शकों द्वारा रिफंड की मांग किए जाने के कई महीनों बाद आया है। सीएम ने एक डिलीवरी वर्कर का जिक्र भी किया, जिसने कथित तौर पर मेसी को देखने की उम्मीद में एक साल तक पैसे बचाए थे। यह कहानी उन फैन्स की निराशा का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भारी कीमत चुकाई थी।

मेसी इवेंट को खराब प्रबंधन

मुख्यमंत्री अधिकारी ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने खेलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और मेसी इवेंट को खराब प्रबंधन का उदाहरण बताया। इस इवेंट को लेकर पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास की भी जांच हो रही है। विवाद के कारण कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ाते हुए जांच जारी रखने की अनुमति दी है।

भीड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण कार्यक्रम बाधित हुआ और मेसी का शो कई प्रशंसकों की उम्मीद से काफी पहले खत्म हो गया। बाद में मेसी की टीम ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन के कारण कार्यक्रम को समय से पहले समाप्त करना पड़ा।

ममता ने तब दिया था यह बयान

इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान जारी किया था। उन्होंने लिखा, “आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूँ। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैन्स के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी। फैन्स अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनल मेसी की एक झलक पाने के लिए जुटे थे। मैं इस खराब घटना के लिए लियोनल मेसी के साथ-साथ उनके फैन्स और सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैं सेवानिवृत्त जज आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) सदस्य होंगे। कमेटी इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। एक बार फिर मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।”

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vaibhav suryavanshi

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Updated on:

30 Aug 2026 02:56 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:56 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / मेसी को देखने के लिए डिलीवरी बॉय ने खर्च की साल भर की कमाई, अब 33,000 लोगों के टिकट के पैसे वापस करेगी बंगाल सरकार

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