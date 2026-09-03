Asian Games Athletics Team: एएफ़आई ने किया ‘ट्रैक और फील्ड’ टीम का ऐलान, चोटिल नीरज चोपड़ा बाहर, यशवीर सिंह को मिला मौका

साबले ने तीन साल पहले 3000 मीटर स्टीपलचेज में गोल्ड और 5000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं, तजिंदरपाल सिंह तूर एशियाई खेलों में शॉट पुट खिताब की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। पारुल, जिन्होंने हांगझोऊ में 5000 मीटर में गोल्ड और 3000 मीटर स्टीपलचेज में सिल्वर मेडल जीता था, उन्हें आइची-नागोया में तीन इवेंट्स के लिए चुना गया है - 1500 मीटर, 5000 मीटर स्टीपलचेज और 3000 मीटर। हांग्झू 2023 में सिल्वर मेडल जीतने वाली ज्योति याराजी, 100 मीटर हर्डल्स में बड़े इंटरनेशनल प्रतियोगिता में वापसी करेंगी। राजेश रमेश को भी चुना गया है, जो हांग्झू में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का हिस्सा थे।