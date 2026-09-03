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Asian Games Athletics Team: एएफ़आई ने किया ‘ट्रैक और फील्ड’ टीम का ऐलान, चोटिल नीरज चोपड़ा बाहर, यशवीर सिंह को मिला मौका

कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह को चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह एशियन गेम्स की ट्रैक अँड फिक्ड टीम में शामिल किया गया है।
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भारत

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Siddharth Rai

Sep 03, 2026

Asian Games 2026

एशियन गेम्स 2026 के लिए एएफआई ने किया 'ट्रैक और फील्ड' टीम का ऐलान (Photo Credit: IANS File Photo)

Asian Games 2026 Track and Field Indian Team: कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह को उनके युवा करियर का सबसे बड़ा मौका मिला है; उन्हें जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की एथलेटिक्स टीम में चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह शामिल किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने आगामी एशियन गेम्स 2026 के लिए 77 सदस्यों की ट्रैक और फील्ड टीम की घोषणा की है।

19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच होंगे एशियन गेम्स

एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची-नागोया में होने हैं। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट चोपड़ा को शुरू में खेलों के लिए 73 सदस्यों वाली भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब वह जकार्ता 2018 और हांगझोऊ 2023 में जीते गए अपने खिताबों का बचाव नहीं कर पाएंगे। पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट के लिए चुने गए दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित यादव हैं।

इस बीच, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स) के एथलीट तेजस शिर्से को भी टीम से हटा दिया गया है। उन्हें ग्लासगो सीडब्ल्यूजी के दौरान बाएं पैर में दो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के बावजूद शुरू में 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए चुना गया था। शुरू में मंजूर की गई टीम में छह और एथलीटों को शामिल किया गया है। 200 मीटर धाविका हरिता भद्रा, क्वार्टर-माइलर किरण पहल, पोल वॉल्टर सिंधुश्री जी, ट्रिपल जम्पर आई आशा इलांगो, डिस्कस थ्रोअर सान्या यादव और हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार को टीम में जगह दी गई है।

एथलेटिक्स टीम में 15 चैंपियन और मेडलिस्ट शामिल हैं

भारत की एथलेटिक्स टीम में एशियन गेम्स के 15 चैंपियन और मेडलिस्ट शामिल हैं जो पहले भी इन खेलों में हिस्सा ले चुके हैं। अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह तूर, पारुल चौधरी और अन्नू रानी हांगझोऊ 2023 के चार व्यक्तिगत चैंपियन हैं जो टीम में बने हुए हैं और जापान में अपने खिताबों का बचाव करने का मौका पाएंगे।

साबले ने तीन साल पहले 3000 मीटर स्टीपलचेज में गोल्ड और 5000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं, तजिंदरपाल सिंह तूर एशियाई खेलों में शॉट पुट खिताब की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। पारुल, जिन्होंने हांगझोऊ में 5000 मीटर में गोल्ड और 3000 मीटर स्टीपलचेज में सिल्वर मेडल जीता था, उन्हें आइची-नागोया में तीन इवेंट्स के लिए चुना गया है - 1500 मीटर, 5000 मीटर स्टीपलचेज और 3000 मीटर। हांग्झू 2023 में सिल्वर मेडल जीतने वाली ज्योति याराजी, 100 मीटर हर्डल्स में बड़े इंटरनेशनल प्रतियोगिता में वापसी करेंगी। राजेश रमेश को भी चुना गया है, जो हांग्झू में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का हिस्सा थे।

ग्लासगो में लॉन्ग जंप में अपना दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडल जीतने के बाद मुरली श्रीशंकर जापान जाएंगे। यह भारतीय जंपर पिछले एशियन गेम्स में भी सिल्वर मेडलिस्ट रहे थे। भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल हांग्झू 2023 के अन्य मेडलिस्ट में तेजस्विन शंकर, गुलवीर सिंह, मोहम्मद अफसल, एंसी सोजन, प्रवीण चित्रवेल और विथ्या रामराज शामिल हैं। कुल मेडल जीतने के मामले में हांग्झू 2023 में एथलेटिक्स भारत का सबसे सफल खेल रहा था। भारतीय दल ने 29 मेडल जीते, जिनमें छह गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की ट्रैक और फील्ड टीम

पुरुष: गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर/मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले), अनिमेष कुजूर (100 मीटर/200 मीटर/मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले), विशाल टी के (400 मीटर/4x400 मीटर रिले), राजेश रमेश (400 मीटर/4x400 मीटर रिले), मनुत एस (4x400 मीटर रिले/4x400 मीटर मिक्स्ड रिले), धर्मवीर चौधरी (4x400 मीटर रिले), मोहम्मद अशफाक (4x400 मीटर रिले), जय कुमार (4x400 मीटर रिले/4x400 मीटर मिक्स्ड रिले), मोहम्मद अफसल पी (800 मीटर)।

कृष्ण कुमार (800 मीटर), यूनुस शाह (1500 मीटर), गुलवीर सिंह (1500 मीटर/5000 मीटर/10000 मीटर), अविनाश साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज), यशस्वी पी (400 मीटर बाधा दौड़), संतोष तमिल अरसन (400 मीटर बाधा दौड़), श्रीशंकर एम (लंबी कूद), शाहनवाज खान (लंबी कूद), प्रवीण चित्रवेल (त्रिकूद), कार्तिक उन्नीकृष्णन (त्रिकूद), देव मीणा (बांस कूद), कुलदीप कुमार (बांस कूद), सर्वेश अनिल कुशारे (ऊंची कूद), आदर्श राम (ऊंची कूद), करणवीर सिंह (गोला फेंक), तेजिंदर पाल तूर (गोला फेंक), यशवीर सिंह (भाला फेंक), रोहित यादव (भाला फेंक), दामनीत सिंह (हथौड़ा फेंक), प्रवीण कुमार (हथौड़ा फेंक), तेजस्विन शंकर (दशक्रीड़ा), तौफीक एन (दशक्रीड़ा), सावन बरवाल (मैराथन), कार्तिक करकेरा (मैराथन), प्रणव गौरव (मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले)।

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Updated on:

03 Sept 2026 04:41 pm

Published on:

03 Sept 2026 04:24 pm

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