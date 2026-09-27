भारत के खिलाफ मैच में शॉट खेलते जस्टिन ग्रीव्स। (फोटो सोर्स: cricinfo)
IND vs WI 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान कैरेबियाई टीम बिना कोई विकेट गंवाए 100 से ज्यादा रन बना लिए हैं। यह 2002 के बाद पहली बार है, जब उसके ओपनर जॉन कैम्पबेल और जस्टिन ग्रीव्स के बीच भारतीय सरजमीं पर 135 रन की साझेदारी हुई है। इससे पहले 2002 में गेल और हिंड्स के बीच वडोदरा में 132 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी।
बता दें कि भारत में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की ये तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। इस मामले में जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स की जोड़ी ने गेल और हिंड्स के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब उन्होंने 2002 में वडोदरा में खेले गए वनडे में 132 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। इस मामले में शीर्ष पर अभी भी गॉर्डन ग्रीनिज और फिल सिमंस जोड़ी है, जिसने 1988 में भारत में भारत के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के नेहरू मैदान पर 164 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स की जोड़ी का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 1983 में इंदौर के नेहरू मैदान पर 149 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी।
|रैंक
|ओपनिंग जोड़ी
|साझेदारी
|मैदान
|वर्ष
|1
|गॉर्डन ग्रीनिज – फिल सिमंस
|164 रन
|तिरुवनंतपुरम (नेहरू)
|1988
|2
|गॉर्डन ग्रीनिज – डेसमंड हेन्स
|149 रन
|इंदौर (नेहरू)
|1983
|3
|जॉन कैंपबेल – जस्टिन ग्रीव्स
|135 रन
|तिरुवनंतपुरम (ग्रीनफील्ड)
|2026
|रैंक
|स्कोर
|मैदान
|वर्ष
|1
|114/0
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|2019
|2
|86/0
|वडोदरा
|2002
|3
|85/0
|तिरुवनंतपुरम
|2026*
|4
|82/1
|ढाका
|1998
|5
|81/1
|अहमदाबाद
|2002
|रैंक
|ओपनिंग जोड़ी
|1
|डेसमंड हेन्स – फिल सिमंस
|2
|गॉर्डन ग्रीनिज – फिल सिमंस
|3
|डेसमंड हेन्स – फाइलो वॉलेस
|4
|शिवनारायण चंद्रपॉल – क्रिस गेल
|5
|सुनील एम्ब्रिस – शाई होप
|6
|जॉन कैंपबेल – जस्टिन ग्रीव्स*
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