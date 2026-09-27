SA vs AUS: एडेन मार्करम पहली ही गेंद पर हुए जोश हेजलवुड का शिकार, नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल मैच में पहली ही गेंद पर आउट होने वाले एडेन मार्करम चौथे बल्‍लेबाज है। इस मामले पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्‍स साउथ अफ्रीका के पहले बल्‍लेबाज हैं, जो न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 2002 में मैच की पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। उसी साल वह पाकिस्‍तान के खिलाफ भी पहली ही गेंद पर आउट हुए। इसके बाद हासिम अमला भी दो बार 2011 और 2013 में मैच की पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। जानमन मलान भी एक बार 2020 में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा चुके हैं।