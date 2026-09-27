IND vs WI 1st ODI Score Highlights: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम एक समय 350 के आसपास के स्‍कोर तक पहुंचती नजर आ रही थी, लेकिन कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के चलते वह निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर लगा सकी। विंडीज की ओर से जहां सलामी बल्‍लेबाज जॉन कैंपबेल ने 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, दूसरे ओपनर जस्टिन ग्रीव्‍स ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। जबकि भारत की ओर से कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर के स्‍पेल में महज 40 रन खर्चते हुए चार बल्‍लेबाजों को पवेलियन भेजा।