Asian Games 2026: भारत ने वूमेंस ट्रैप शूटिंग में जीता सिल्वर मेडल, चीन ने जीता गोल्ड, कुवैत को मिला ब्रॉन्ज

India at Asian Games 2026: भारत ने महिलाओं की ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। 5 राउंड की शूटिंग के बाद भारतीय तिकड़ी ने 328 अंक हासिल किए तो इतने ही राउंड के बाद चीन ने 346 अंक लेकर गोल्ड मेडल जीता। कुवैत ने 325 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। फाइनल इवेंट में नीरू धांडा ने पहले राउंड में 24, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी 24, चौथे में 23 और पांचवें राउंड में 23 अंक हासिल किए। वहीं आशिमा अहलावत ने 20, 22, 23, 19 और 22 अंक हासिल किए। इसके अलावा मनीषा कीर ने 19, 21, 22 और 20 अंक हासिल किए। नीरू ने शानदार प्रदर्शन के दम पर इंडिविजुअल इवेंट के भी फाइनल में जगह बना ली।