SpaceX Rocket Hits Moon: आज चांद से टकराएगा SpaceX रॉकेट का 4,000 KG मलबा, 8,690 KM/H की रफ्तार से होगी टक्कर

इस पूरी घटना की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, जब SpaceX ने 'फायरफ्लाई एयरोस्पेस' (Firefly Aerospace) के लूनर लैंडर को चंद्रमा की कक्षा की तरफ रवाना किया था। आमतौर पर पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में भेजे जाने वाले मिशनों में रॉकेट का ऊपरी हिस्सा काम पूरा होने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल में लौटकर जलकर खत्म हो जाता है या फिर प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाता है। परंतु, इस लूनर मिशन को चांद तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली धक्के (थ्रस्ट) की आवश्यकता थी। इस अत्यधिक बल के कारण रॉकेट का दूसरा चरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर चला गया और अंतरिक्ष के अंतहीन खालीपन में भटकता रह गया।