Hormuz Strait का दक्षिणी मार्ग सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला और सुरक्षित, CENTCOM का दावा

US on Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट का दक्षिणी मार्ग सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला और सुरक्षित है। ईरान की अनुचित आक्रामकता के बावजूद यह मार्ग सुचारु रूप से संचालित हो रहा है। पिछले तीन महीनों में अमेरिकी बलों ने इस रणनीतिक जलमार्ग से 1,000 से अधिक जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने में सहायता प्रदान की है।