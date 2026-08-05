मां की कोख में ही खत्म हुई बच्चे की जन्मजात बीमारी, डॉक्टरों ने की अनूठी सर्जरी

सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने मां के गर्भाशय को आंशिक रूप से बाहर लाकर छोटे चीरे वाली सर्जरी की। बच्चे की बाहर निकली आंतों को वापस पेट के अंदर रखा और पेट की दीवार को बंद कर दिया। इसके बाद गर्भावस्था सामान्य रूप से जारी रही। थियो दुनिया के पहले क्लीनिकल ट्रायल में शामिल तीसरा बच्चा है, जिस पर गर्भ में ही सफलतापूर्वक गैस्ट्रोस्कीसिस की नई सर्जरी की गई। जन्म से पहले गंभीर बीमारी से जूझ रहा थियो अब करीब 5 महीने का है और सर्जरी के बाद पूरी तरह से स्वस्थ है।