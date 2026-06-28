Israel Attacks : इजरायल के लेबनान पर हमले में अल-बास रोमन सहित कई धरोहरों को नुकसान पहुंचा

Israel Attacks Lebanon Damaged UNESCO World Heritage Site: इजरायल ने लेबनान के टायर में हवाई हमले कर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अल-बास रोमन सहित कई विरासतों को नुकसान पहुंचाया है। हमले में ऐतिहासिक खंडहर, कस्बे और गांव सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान के एक अन्य शहर में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए एक तीर्थस्थल को नष्ट कर दिया गया। इजरायली हमलों ने नबातीह शहर में ममलुक-युग के बाजार को तहस-नहस कर दिया और सैनिकों ने सदियों पुराने लेबनानी सीमावर्ती कस्बों को ध्वस्त कर दिया।