इजरायल का ऐलान- जब तक हिज्बुल्लाह खत्म नहीं होता, दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटेगी

Middle East Conflict: इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हिज्बुल्लाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक लेबनान में हिज्बुल्लाह का अस्तित्व रहेगा और मौजूदा सरकार सत्ता में रहेगी, तब तक दक्षिणी लेबनान से इजरायल की सेना पीछे नहीं हटेगी। दरअसल, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को समझौता हुआ है। इस प्रस्ताव पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए है, जिसमें लेबनान में सैन्य कार्रवाई को रोकने का बिंदु भी शामिल था।