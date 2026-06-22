ईरान के मुद्दे पर ट्रंप का NATO सहयोगियों पर हमला, इटली की पीएम मेलोनी को भी घेरा; नेतन्याहू बोले- कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Photo-IANS)
Donald Trump on Iran Nuclear Program: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर NATO सहयोगी देशों पर हमला बोला है। साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर भी निशाना साधा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अपने सहयोगियों की सुरक्षा पर अमेरिका दशकों से खरबों डॉलर खर्च करता है, लेकिन जब ईरान जैसे गंभीर परमाणु खतरे का सामना करने की बात आती है तो उसके सहयोगी साथ खड़े नहीं होते। इसके अलावा इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को लेकर सख्त रूख अपनाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने NATO और इटली की सुरक्षा पर भारी खर्च किया, लेकिन इटली और उसकी प्रधानमंत्री ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इसे अच्छा नहीं बताया।
वहीं इस बयान पर इटली की पीएम मेलोनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंनें ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोपों को बेनुनियाद बताया है। मेलोनी ने कहा कि उनकी लोकप्रियता ट्रंप से रिश्तों पर नहीं, बल्कि इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है।
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में तकनीकी स्तर की वार्ता का पहला दौर पूरा हुआ है। बातचीत में लेबनान में संघर्षविराम बनाए रखने, होर्मुज को खुला रखने और संभावित परमाणु समझौते के अहम पहलुओं पर चर्चा हुई।
वहीं इजरालय के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है। यरुशलम में आयोजित जेएनएस इंटरनेशनल पॉलिसी समिट 2026 में उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और उनकी सरकार ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगी।
नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी तब तक बनी रहेगी, जब तक इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इजरायल की लड़ाई लेबनान से नहीं, बल्कि ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह से है।
बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वह सब कुछ करते हैं, जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजरायल में लोग कहते हैं कि मैं वह सब कुछ करता हूं, जो वह चाहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। हम स्वतंत्र और गौरवशाली देशों के नेता हैं। हम अपने-अपने हितों के लिए खड़े हैं। मैं इजरायल के हितों और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। कई बार हमारे विचार पूरी तरह मिलते हैं, और कभी-कभी हम अलग राय भी रखते हैं। लेकिन हम एक-दूसरे की संप्रभुता, नेतृत्व और अपने-अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं।
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