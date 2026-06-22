ईरान के मुद्दे पर ट्रंप का NATO सहयोगियों पर हमला, इटली की पीएम मेलोनी को भी घेरा; नेतन्याहू बोले- कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वह सब कुछ करते हैं, जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजरायल में लोग कहते हैं कि मैं वह सब कुछ करता हूं, जो वह चाहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। हम स्वतंत्र और गौरवशाली देशों के नेता हैं। हम अपने-अपने हितों के लिए खड़े हैं। मैं इजरायल के हितों और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। कई बार हमारे विचार पूरी तरह मिलते हैं, और कभी-कभी हम अलग राय भी रखते हैं। लेकिन हम एक-दूसरे की संप्रभुता, नेतृत्व और अपने-अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं।