अपने ही देश में रहकर की दुश्मन की मदद, ईरान में 3,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार

ईरान की न्यायपालिका ने सोमवार को जानकारी दी कि पिछले कुछ महीनों में दुश्मन की मदद करने के आरोप में 3,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने बताया कि देश में पिछले कुछ महीनों में 3,292 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 684 लोगों ने इज़रायल की मदद करते हुए युद्ध में ऑपरेशनल गतिविधियों को अंजाम दिया था। इसके अलावा 1,258 लोगों पर सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रचार करने का आरोप है और गिरफ्तार किए गए लोगों में से 1,061 के ख़िलाफ अब तक आरोप तय किए जा चुके हैं।