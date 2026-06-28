दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार, 29 जून से 2 जुलाई तक दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का IMD Alert

Monsoon Advance: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बार फिर देश के कई राज्यों के लिए आंधी, बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ मौसम अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 29 जून से 2 जुलाई के बीच देश के विभिन्न राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है।