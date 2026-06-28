फॉर्च्यूनर से हिरण का पीछा, थार से ऑफ-रोडिंग, 4 पर्यटकों की लापरवाही पड़ी भारी, लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना

Environmental Conservation: लद्दाख की खूबसूरत वादियां और शांत झीलें हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही यहां की नाजुक प्रकृति और वन्यजीवों के लिए खतरा बन रही है। अब ऐसे लोगों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, पहली बार चार पर्यटकों पर ‘वन्यजीव संरक्षण नियम’ तोड़ने के आरोप में 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यानी कुल 2 लाख रुपये की पेनाल्टी वसूली गई है। चारों वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और भी कड़ी कार्रवाई होगी।