PM Narendra Modi Message: पावन अमरनाथ यात्रा का ऐतिहासिक शंखनाद, प्रधानमंत्री ने देश के नाम विशेष संदेश में ‘राष्ट्र प्रथम’ और स्वच्छता पर दिया जोर

PM Narendra Modi Message on Amarnath Yatra: श्रीनगर/जम्मू। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन मुहूर्त पर हुई प्रथम पूजा के उपरांत, आज बाबा बर्फानी के दर्शन की विश्वप्रसिद्ध श्री अमरनाथ जी यात्रा का औपचारिक और भव्य आगाज हो गया है। देश के कोने-कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उमंग के बीच, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने सभी तीर्थयात्रियों को 'हर-हर महादेव' और जय बाबा बर्फानी के उद्घोष के साथ अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा का जीवंत अध्याय और भारत की विविधता में एकता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक बताया है।