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PM Narendra Modi Message: पावन अमरनाथ यात्रा का ऐतिहासिक शंखनाद, प्रधानमंत्री ने देश के नाम विशेष संदेश में ‘राष्ट्र प्रथम’ और स्वच्छता पर दिया जोर

PM Modi 5 resolutions for Amarnath: नगाड़ों की गूंज और बम-बम भोले के जयघोष के साथ आज से पावन अमरनाथ यात्रा का ऐतिहासिक शंखनाद हो गया है। इस अलौकिक घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त शिवभक्तों के नाम एक अत्यंत भावुक और दिशा-निश्चायक संदेश जारी किया है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 03, 2026

PM Narendra Modi Message on Amarnath Yatra

PM Narendra Modi Message on Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रा पर पीएम मोदी का संदेश (फोटो सोर्स: ANI)

PM Narendra Modi Message on Amarnath Yatra: श्रीनगर/जम्मू। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन मुहूर्त पर हुई प्रथम पूजा के उपरांत, आज बाबा बर्फानी के दर्शन की विश्वप्रसिद्ध श्री अमरनाथ जी यात्रा का औपचारिक और भव्य आगाज हो गया है। देश के कोने-कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उमंग के बीच, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने सभी तीर्थयात्रियों को 'हर-हर महादेव' और जय बाबा बर्फानी के उद्घोष के साथ अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा का जीवंत अध्याय और भारत की विविधता में एकता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक बताया है।

अपने विशेष संदेश में प्रधानमंत्री ने इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया कि कैसे अलग-अलग राज्यों, भाषाओं और विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग महादेव के दर्शन के एक साझा संकल्प के साथ एकाकार हो जाते हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय नागरिकों के आतिथ्य भाव और देश भर से आए भंडारा संचालकों की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि यही 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के महान आदर्श की सजीव अभिव्यक्ति है।

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Published on:

03 Jul 2026 10:08 am

Hindi News / National News / PM Narendra Modi Message: पावन अमरनाथ यात्रा का ऐतिहासिक शंखनाद, प्रधानमंत्री ने देश के नाम विशेष संदेश में ‘राष्ट्र प्रथम’ और स्वच्छता पर दिया जोर

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